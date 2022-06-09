Zor günlerini ağlayarak anlattı

Geçtiğimiz mayıs ayında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alan oyuncu Seray Sever, zorlu bir doğum süreci geçirdiğini söyledi. 2. Sayfa programına konuk olan Sever, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Doğumdan kısa bir süre önce babası Tamer Sever'i kaybeden oyuncu, "Hastaneye gittiğimde 25 kişilik ekip beni bekliyordu. İlk önce kendim için bir adak diledim, adağa çok inanıyorum. Sonra boş verdim, tamamen teslim oldum. 'Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına' dedim" derken ağladı.

