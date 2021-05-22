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22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00:00

Zonguldak'ta çekim zamanı

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Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı 'Kanunsuz Topraklar'ın ekibi son hazırlıklar için bir araya geldi.

Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı 'Kanunsuz Topraklar'ın ekibi son hazırlıklar için bir araya geldi. Çekimleri ay sonunda başlayacak olan Faruk Teber'in yönetmenliğini üstlendiği diziyi Zülküf Yücel yazıyor. Zonguldak sahneleriyle başlayacak 1940'lı yılları anlatacak olan dönem dizisinde Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner de yer alıyor.

Etiketler : uğur güneş esra bilgiç kanunsuz topraklar
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