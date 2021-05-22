Zonguldak'ta çekim zamanı

Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı 'Kanunsuz Topraklar'ın ekibi son hazırlıklar için bir araya geldi. Çekimleri ay sonunda başlayacak olan Faruk Teber'in yönetmenliğini üstlendiği diziyi Zülküf Yücel yazıyor. Zonguldak sahneleriyle başlayacak 1940'lı yılları anlatacak olan dönem dizisinde Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner de yer alıyor.

