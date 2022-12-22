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22 Aralık 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 12:00:00

Zombi avcısı Şafak

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'Kutsal Damacana 4'ün çekimlerini zombiler bastı.

Komedyen Şafak Sezer'in 'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün çekimlerini zombiler bastı. 20 Ocak'ta vizyona girmesi planlanan yapımın zombi sahneleri için sete gelen 4 kişilik makyaj ekibi 20 oyuncuyu 12 saatte sahneye hazırladı. Filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer, düşmanlarıyla objektiflere poz verdi. Projede Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikaye anlatılıyor.

Etiketler : kutsal damacana şafak sezer komedyen
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