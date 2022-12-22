Zombi avcısı Şafak

Komedyen Şafak Sezer'in 'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün çekimlerini zombiler bastı. 20 Ocak'ta vizyona girmesi planlanan yapımın zombi sahneleri için sete gelen 4 kişilik makyaj ekibi 20 oyuncuyu 12 saatte sahneye hazırladı. Filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer, düşmanlarıyla objektiflere poz verdi. Projede Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikaye anlatılıyor.