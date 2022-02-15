Zirveyi kaptırmadı

Kariyerine bir süredir İtalya'da devam eden Can Yaman IMDb Starmetre sonuçlarında Türk oyuncular arasında birinci sırada yer aldı. Listenin ikinci sırasında Demet Özdemir yer alırken, 3. sıraya ise Engin Altan Düzyatan yerleşti. Yaman, tüm dünyada 11 milyonu aşkın isim arasında 3 bin 353'üncü oldu.

