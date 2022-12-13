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13 Aralık 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 10:00:00

Zirveye yerleşti

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'Sıcak Kafa' dizisinde rol alan Hazal Subaşı, IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'sinin zirvesine yerleşti.

Netflix'te yayınlanan 'Sıcak Kafa' dizisinde rol alan Hazal Subaşı, IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'sinin zirvesine yerleşti. Genç oyuncu, bu hafta tüm dünyada 11 milyonu aşkın isim arasında 1309. oldu ve böylelikle rakiplerini geride bıraktı. Listenin ikinci sırasında Şebnem Hassanisoughi yer alırken üçüncü sırada ise dizinin başrol oyuncusu Osman Sonant bulunuyor.

Etiketler : sıcak kafa hazal subaşı imdb starmetre
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