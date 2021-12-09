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09 Aralık 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 13:30:00

Zirveye oturdu

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Oğuzhan Koç yeni teklisi 'Aşkın Mevsimi'yle müzik listelerinde zirveye yerleşti.

Oğuzhan Koç yeni teklisi 'Aşkın Mevsimi'yle müzik listelerinde zirveye yerleşti. Şarkıcı, geçen hafta müzikseverlerin beğenisine sunduğu söz ve müziği kendisinin, düzenlemesini Çağrı Telkıvıran'ın yaptığı parçası müzik platformu Spotify New Music Friday, Türkçe Pop listelerine 1 numaradan giriş yaptı. Koç'un yeni single'ı YouTube Trendlerde de uzun süre 1 numarada kaldı. Popçu başarısı için, "Üç adam ve Demet'in onayı olmadan asla müzikseverlere sunmam. Onlar benim uğurum" dedi.

Etiketler : Zirveye oturdu Oğuzhan Koç Aşkın Mevsimi
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