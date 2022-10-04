Zirveli başlangıç

TRT'nin başrollerini Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı 'Teşkilat' dizisi üçüncü sezonuna zirvede başladı. Yapımın 49. bölümü, üç reyting kategorisinde açık ara birinci oldu. Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Burak Arlıel'in oturduğu dizide, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin yaşadıkları anlatılıyor.