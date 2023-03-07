Zihnimi her şeye kapadım

Sunucu Burcu Esmersoy, hastalığını açıkladı. 46 yaşındaki Esmersoy, doktorunun 'Psikolojin için sosyal medyadan uzak duracaksın' uyarısı üzerine bir aydır paylaşım yapmıyordu. Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gören sunucu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Esmersoy, "Hem fiziksel hem duygusal olarak iyileşmeye çaba sarf ediyorum. Zihnimi zehirli her şeye kapatıp şarj oluyorum. 4'üncü dili öğreniyor, daha çok kitap okuyor ve güzel sohbetlere ortak oluyorum" dedi.