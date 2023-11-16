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Zeytin hasadı sona erdi
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16 Kasım 2023 Perşembe 07:36:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 07:36:00

Zeytin hasadı sona erdi

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Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Milas zeytinyağıyla güzellik sırları söyleşisi yaptı.

Milas zeytinini ve zeytinyağını tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen Zeytin Hasadı Şenliği 2 gün süren programla sona erdi. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen şenlik Şef Özlem Mekik ve Doğukan Alsay moderatörlüğünde gerçekleşti. Etkinlik kapsamında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in Milas zeytinyağıyla güzellik sırları söyleşisi yaptı. 'Bin Yılın Tadı 100 Yılın Umudu' sloganıyla gerçekleşen hasat şenliğinde yarışmaların yanı sıra ünlü şefler etkinliğe damgasını vurdu.

Etiketler : zeytin hasadı milas zeytini akasya asıltürkmen
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