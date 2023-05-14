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14 Mayıs 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 07:45:00

Zeynep'ten şov

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Zeynep Bastık, önceki akşam görkemli bir konsere imza attı.

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık, önceki akşam Volkswagen Arena'da görkemli bir konsere imza attı. Bastık iki bölümden oluşan konserine Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kuruldu. Bastık, her bölüm için özel tasarlanmış sahne dekorlarıyla seyirci karşısına çıktı. Bastık'a sahnesinde 10 kişilik orkestrası ve 33 dansçı eşlik etti. Bastık şarkılarını hayranlarıyla birlikte 5 bin kişilik koro halinde seslendirdi. 140 kişilik bir ekibin çalıştığı konserde görsel şovlar büyük beğeni topladı.

Etiketler : zeynep bastık şarkıcı konser
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