Zeynep'le ilk karşılaşma

Geçtiğimiz hafta kızları Zeynep'i kucaklarına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, annelik ve babalığın tadını çıkarıyor. Zeynep adını verdikleri kızlarının sevincini yaşayan çiftin, doğum esnasında çekilen duygusal fotoğrafları ortaya çıktı. Çeşmioğlu'nun doktoru ikilinin kızlarına kavuşma anını sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğrafta Ölmez ve Çeşmioğlu'nun mutluluktan ağladıkları görüldü.