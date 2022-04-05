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05 Nisan 2022 Salı 12:19:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 15:09:00

Zeynep'le ilk karşılaşma

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Geçtiğimiz hafta kızları Zeynep'i kucaklarına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, annelik ve babalığın tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz hafta kızları Zeynep'i kucaklarına alan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, annelik ve babalığın tadını çıkarıyor. Zeynep adını verdikleri kızlarının sevincini yaşayan çiftin, doğum esnasında çekilen duygusal fotoğrafları ortaya çıktı. Çeşmioğlu'nun doktoru ikilinin kızlarına kavuşma anını sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğrafta Ölmez ve Çeşmioğlu'nun mutluluktan ağladıkları görüldü.

Etiketler : Zeynep'le ilk karşılaşma kızları Zeynep Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu
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