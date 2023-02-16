Zeynep'in köpeğine kulübe yaptı

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu da KIF ekibi ile depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kaptanoğlu, geçtiğimiz gün küçük Şevket'i enkaz altından çıkardıkları anı sosyal medyada paylaşmıştı. "İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor'' diyen Kaptanoğlu, adının Zeynep olduğunu açıkladığı depremzede çocuk ile birlikte köpeğine kulübe yaptı. Kulübenin fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, "Dediğin gibi Zeynep, o da üşümesin yazık! O güzel kalbinden, yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk" mesajını yazdı.

