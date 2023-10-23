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23 Ekim 2023 Pazartesi 14:05:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 14:05:00

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

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Modacı Zeynep Tunuslu, 360'ta yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına konuk oldu. Zeynep Tunuslu, "Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi." dedi.

Her Cumartesi ve Pazar saat 12.00'de 360'ta yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece'nin konuklarından Modacı Zeynep Tunuslu önemli açıklamalarda bulundu.

''DEMET AKBAĞ ARABA KULLANMAYI BİLSEYDİ, UZAY ÖLMEZDİ''

Moda dünyasının sıradışı ismi Zeynep Tunuslu, Uzay Heparı'nın hayatını kaybettiği kazayı anlatırken ''Demet Akbağ keşke araba kullanmayı bilip yola çıksaydı ve kaza hiç olmasaydı. Bu talihsiz bir kaza değil, trafik kurallarının ihlaliydi. Araba kullanmayı bilmeyen bir insanın panikleyip dörtlülerini yakmayarak beklemesi ile sonuçlanan bir şey. Maalesef Türkiye'de cezalar hafif oldukça araba kullanmayı bilmeyen insanlar bu tip kazalara sebep olacak. Beni yıllar sonra televizyon programına çağırıp gözlerimin içine bakarak 'Oğlunun gözleri babasına benziyormuş. Umarım yaşı ve talihi benzemez.' dedi. 'Çok iyi tiyatrocusunuz tebrik ederim.' dedim. Başka birinin hayatıymış gibi konuştu. Değişik hayatlar. Ondan oğluma karşı daha insani davranışlar beklerdim.'' dedi.

''SEZEN AKSU İNSANİ DAVRANMADI''

Uzay Heparı'nın vefatından sonra Sezen Aksu'nun insani davranmadığını düşünen Zeynep Tunuslu, ''Samimiyetimiz hiçbir zaman olmadı. Dertleşmeyi beklemem. Sonuçta ona çok para kazandırmış bir bestecinin ardından bir bebek doğuyorsa haklarının verilmesi gerektiği taraftarıyım. Beni sevse de olur sevmese de. Belli bir protokol vardır. Bunlara uymayan bir insan olduğu için sitem etmem. Bu, onun karakteridir. O nedenle gelişi bana samimi gelmedi. Lohusayken kapı açıldı. Altınları ve fotoğrafçıları içeri girdi. Biraz geç oldu. Dokuz ay evvel aklın neredeydi? Olaya eski birlikteliği diye bakmadım. Eski patronu olarak baktım. Daha farklı ve insani davranabilirdi. Ama çizdiği portre halkın insanı gibiydi. Ben öyle düşünmüyorum.'' dedi.

Etiketler : zeynep tunuslu demet akbağ uzay heparı gökhan kalaycı 360 derece
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