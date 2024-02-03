Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ikinci el kıyafet aldığını söyledi. Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin'le mutlu bir evliliği olan Bayat, yurtdışındaki bitpazarlarından alışveriş yaptığını söyledi. Oyuncu, "İşim gereği modayı seviyorum. Daha çok yurt dışında indirime bakıyorum. Marka seviyorum ama takıntım yok, beğendiğim şeyleri alıyorum. Yurtdışında bitpazarları oluyor oralardan alıyorum. Buradan pazarlardan alıyorum. İkinci ele mesafeli değilim. İkinci elde alırım" dedi.