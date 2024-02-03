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03 Şubat 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 08:00:00

Zeynep Tuğçe Bayat: İkinci el kıyafet alıyorum

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Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ikinci el kıyafet aldığını söyledi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ikinci el kıyafet aldığını söyledi. Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin'le mutlu bir evliliği olan Bayat, yurtdışındaki bitpazarlarından alışveriş yaptığını söyledi. Oyuncu, "İşim gereği modayı seviyorum. Daha çok yurt dışında indirime bakıyorum. Marka seviyorum ama takıntım yok, beğendiğim şeyleri alıyorum. Yurtdışında bitpazarları oluyor oralardan alıyorum. Buradan pazarlardan alıyorum. İkinci ele mesafeli değilim. İkinci elde alırım" dedi.

Etiketler : oyuncu zeynep tuğçe bayat ikinci el kıyafet
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