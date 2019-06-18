Zeynep Tokuş kimdir? Zeynep Tokuş kaç yaşında, nereli?
1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan Zeynep Tokuş hakkında araştırmalar yapılıyor. Zeynep Tokuş kimdir? Zeynep Tokuş kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Günümüzde yoga eğitmenliğine başlayan ve yeniden gündeme gelen Zeynep Tokuş sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşırken kendisine yeni bir kariyer çizdi. Zeynep Tokuş hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Zeynep Tokuş kimdir? Zeynep Tokuş kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni oldu. Zeynep Tokuş yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gündem konusu olmayı başardı. Zeynep Tokuş, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı. Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşırken kendisine yeni bir kariyer çizdi. Zeynep Tokuş'un bilinmeyenlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Zeynep Tokuş'un hayatı...
ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?
Zeynep Tokuş, 1977, Ankara, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canladırmıştır (2014) .
2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.
İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk’le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.
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