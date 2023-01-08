Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda evinde merdivenden düşerek iki omurga kemiğini kırdı. Korse takarak tedavi gören ve yaklaşık bir ay konserlerine ara veren Bastık artık sahnelere dönüyor. Şarkıcı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 700 bin liraya Wolkswagen Arena'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sahnesine özel olarak hazırlanan Bastık, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.



AJDA'NIN YOLUNDA

Şarkıcı Zeynep Bastık gibi Ajda Pekkan da evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Süperstar 1.5 ay uzak kaldığı sahnelere yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta 1.5 milyon TL kazanarak dönmüştü.