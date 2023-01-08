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08 Ocak 2023 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 14:00:00

Zeynep Bastık'tan 14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

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Evinde düşerek omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık, uzak kaldığı sahneye dönüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla buluşacak olan şarkıcı, 700 bin lira kazanacak.

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda evinde merdivenden düşerek iki omurga kemiğini kırdı. Korse takarak tedavi gören ve yaklaşık bir ay konserlerine ara veren Bastık artık sahnelere dönüyor. Şarkıcı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 700 bin liraya Wolkswagen Arena'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sahnesine özel olarak hazırlanan Bastık, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.

AJDA'NIN YOLUNDA

Şarkıcı Zeynep Bastık gibi Ajda Pekkan da evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Süperstar 1.5 ay uzak kaldığı sahnelere yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta 1.5 milyon TL kazanarak dönmüştü.

Etiketler : zeynep bastık sevgililer günü konser
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