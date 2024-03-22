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22 Mart 2024 Cuma 07:08:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 07:08:00

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz'den başarı yemeği

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'Lan' isimli parçası Spotify'ın Global Top 50 listesinde 21 numaraya yükselen Zeynep Bastık, şarkıda imzası bulunan Mabel Matiz ile başarıyı kutladı.

Zeynep Bastık'ın 'Lan' isimli parçası Spotify'ın Global Top 50 listesinde 21 numaraya yükseldi. Bunun üzerine Bastık, şarkıda imzası bulunan Mabel Matiz ile başarıyı kutladı. İkili birlikte başarılarını pasta keserek kutladılar. Bu özel anlardan kareleri sosyal medyada da paylaştılar. Zeynep Bastık dinleyicilerine şöyle seslendi: "Bir rüya mıydı yaşadığımız hala inanamıyorum.Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi.''

Etiketler : zeynep bastık lan mabel matiz
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