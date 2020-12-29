Zeynep Bastık nişanlısı Tolga Akış hakkında konuştu: Birinci haftada evlilik teklifi aldım

Pandemi sonrası düğün yapmayı planlayan Zeynep Bastık, evlilik teklifinin sorulması üzerine "Amalfi’de bir restorandaydık. Sevgililiğimizin birinci haftasıydı. Hem şaşkın hem de mutlu olduğumun kanıtı bu surat’’ diyerek o andan bir fotoğrafını yayımladı.

