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29 Aralık 2020 Salı 00:07:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 11:29:00

Zeynep Bastık nişanlısı Tolga Akış hakkında konuştu: Birinci haftada evlilik teklifi aldım

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Şarkıcı Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış'ın kendisine ilişkilerinin birinci haftasından evlilik teklifi ettiğini söyledi.

Pandemi sonrası düğün yapmayı planlayan Zeynep Bastık, evlilik teklifinin sorulması üzerine "Amalfi’de bir restorandaydık. Sevgililiğimizin birinci haftasıydı. Hem şaşkın hem de mutlu olduğumun kanıtı bu surat’’ diyerek o andan bir fotoğrafını yayımladı.

Etiketler : Zeynep Bastık Tolga Akış evlilik teklifi magazin
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