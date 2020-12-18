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18 Aralık 2020 Cuma 20:06:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 13:23:00

Zeynep Bastık ‘Boş Yapma'yın!

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Genç şarkıcı Zeynep Bastık ‘Boş Yapma' isimli yeni teklisiyle müzik listelerine giriş yaptı.

Şarkının söz ve müziği Serhat Şensesli’ye ait. Hypers Music etiketiyle piyasaya sürülen çalışma için genç şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. 

Etiketler : Zeynep Bastık magazin Boş Yapma şarkı
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