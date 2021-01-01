01 Ocak 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 11:00:00
Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi
Geçtiğimiz günlerde burnundan ve ses tellerinden ameliyat olan Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, Nişantaşı'ndaydı.
Ameliyat sonrası alışverişe çıkan genç oyuncu Zeynep Alkan, operasyon nedeniyle konuşamadı. Oyuncunun yanında bulunan arkadaşı Pabis, "Zeynep ameliyat olduğu için bugün konuşmaz" dedi.
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