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04 Kasım 2023 Cumartesi 07:56:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 07:56:00

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

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Şarkıcı Zerrin Özer, yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Zerrin Özer, "Bu kez slow bir aşk şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktım. Hem yeni şarkımın heyecanı hem de doğum günüm olması münasebetiyle iki mutluluğu bir arada yaşıyorum." dedi.

Şarkıcı Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Mustafa Arapoğlu'na ait olan şarkıya İstanbul'da klip çekildi. Teklisinin çıkış tarihini doğum gününe denk getiren Özer, "Bu kez slow bir aşk şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktım. Hem yeni şarkımın heyecanı hem de doğum günüm olması münasebetiyle iki mutluluğu bir arada yaşıyorum" dedi. Özer'in şarkısı Grand Müzik etiketiyle dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.

Zerrin Özer, "Basit Numaralar ve Külfet şarkılarımızdan sonra sırada Yamalı Yüreğim isimli çalışmamız var. Bu kez slow bir aşk şarkısı ile hayranlarımın ve müzikseverlerin karşına çıktım. Gösterilen ilgiden ve özellikle Basit Numaralar şarkısı ile genç kuşağında Zerrin ablası olmaktan oldukça mutluluk duyuyorum. Hem yeni şarkımın heyecanı hem de doğum günüm olması münasebetiyle iki mutluluğu bir arada yaşıyorum. Buradan beni seven, bana değer veren ve beni hiç yalnız bırakmayan dinleyicilerime de teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Etiketler : zerrin özer şarkıcı şarkı doğum günü
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