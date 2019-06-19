Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl?
Murat Akıncı ile geçtiğimiz Pazar nikah masasına oturan 61 yaşındaki Zerrin Özer, çıkan haberlerden sonra boşanma kararı aldığını duyurmuştu. Murat Akıncı'nın birçok kadını dolandırdığı ve Adnan Oktar ile bağlantılı olduğu iddialarının ardından boşanma kararı alan Zerrin Özer, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Zerrin Özer'in şu anki sağlık durumu nasıl?
Pazar günü Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra çıkan haberlerin ardından boşanma kararı almıştı. Kararın ardından evinden çıkmayan geçiren Özer, panik atak krizi geçirerek fenalaştı.
ZERRİN ÖZER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan ünlü ismin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili dün sabah saatlerinde açıklama gelmişti. Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi. İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan'ın açıklaması:
Değerli basın mensupları;
16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.
Çok sayıda mağdur Murat Akıncı'ya ve annesine yüklü miktarda para kaptırdıklarını iddia edip canlı yayında da suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrası Zerrin Özer, eşinden boşanma kararı aldı.
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