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17 Haziran 2019 09:15 | Pazartesi

Zerrin Özer evlendi! Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir?

Zerrin Özer evlendi! 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Bu haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Zerrin Özer geçen aylarda Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Zerrin Özer evlendi! Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca kimdir? sorusu gündemdeki yerini aldı. 61 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, bir süredir birlikte olduğu kendinden 27 yaş küçük sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Zerrin Özer geçen aylarda ''Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız.” açıklamasını yapmıştı.Zerrin Özer ve eşi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler... 

ZERRİN ÖZER EVLENDİ! 
61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, isminin Murat olduğu öğrenilen sevgilisiyle dünyaevine girdi.

Bir magazin programına katılan Özer, "Bir süre kendimi soyutladım. Hayatımda kimseyi üzmemeye çalıştım ama insanlar beni çok fazla yordu. Benim için ‘çok iyi sanatçı’ değil de ‘çok iyi insandı’ desinler, bu yeter. İlk kez açıklıyorum bunu. Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimiz başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil. Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi. 'Kalbimin ve yolumun yoldaşı' diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ZERRİN ÖZER'İN EŞİ MURAT AKINCA KİMDİR?

Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Sadece Murat Akınca'nın Zerrin Özer'den 27 yaş küçük olduğu biliniyor. 

ZERRİN ÖZER KİMDİR?
Zerrin Özer (d. 4 Kasım 1957, Ankara) Türk pop şarkıcısı. 

1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyümüştür. 

1969 yılındaki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş,Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var" dedi.Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş, müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini almış, ilk plağı olan Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında, uzun yıllar birlikte çalışacağı Kent Plak tarafından yayınlandı. 

Müzik kariyerini takip eden dönemde İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması Esin Engin aranjeli, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan "Gönül" şarkısı ile patlama yaparak, 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması Gönül / Yaman Olurum ile Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı. 

1980 yılında ilk stüdyo albümü Seni Seviyorum adıyla piyasaya çıktı, onu aynı yıl içerisinde Sevgiler izlemiştir. 1981 yılında Ve Zerrin Özer albümüyle arabeske yönelmiş, bu yöneliş sanatçının eserlerine olan ilgiyi artırmıştır.[kaynak belirtilmeli] İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te 'Binbir Gece' adı altında vermiş, bir yıl sonra Olympia'da bir resital için sahne almış, yine aynı yıl Gelecek Misin? albümünü yayınlamıştır. 

Kariyerinde müzikal değişiminde gerçekleştiği seksenli yıllar Zerrin Özer için birçok albümün yayınlandığı on yıl kuşağı olmuş, sırası ile 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te Evcilik Oyunu ve Kırmızı adlı albümleri yayınlanmıştır. Kırmızı albümünde değişikliğe giderek "Eminem" ve "Dom Dom Kurşunu" şarkılarını "İntuv Ene" ve "Merhaba Ya Habeyip" adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında son LP'si Dayanamıyorum adlı albümü çıktı. Ertesi yıl çıkan ilk CD formatında yayınlanan Dünya Tatlısı albümüyle yeniden Türk pop müziğine dönüş yaptı. 

Zerrin Özer 1991 yılında müzisyen Alper Önal'la evlenmiş kısa süren evliliği 1992 yılında bitmiştir. 2006 yılında ise Levent Süren ile evlenmiştir. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı Bir Sarışın Küçük Kız kitabı yayınlanmıştır. 

Zerrin Özer en son gelen haberlere göre doktor hatası ve heyecanı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Özer başından geçen bu durumdan sonra açıklama yaptı. Açıklamasında: "Bugüne kadar hayatımda kimse olmadı ama olmayacak şeyleri bile oldurdum. 

Benim için ölümsüzlüğün haricinde hiçbir şey imkansız değil hayatta. Güçlü olduğumu biliyorum. Kolay kolay yıkılmam. Zayıf insana da tahammülüm yok; ne kadında, ne erkekte. Ben zayıf değilim kuvvetliyim ve kuvvetli olmak zorundayım. Bu hayatta tek başıma ve tek tabancayım. Çok şey atlattım, bunu da atlatacağım." demiştir. 

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