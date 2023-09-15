Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Sanatçı Zerrin Özer 'Külfet' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in, söz ve müziğini Mustafa Arapoğlu'nun üstlendiği "Külfet" Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Yeni şarkısı için dansçılar eşliğinde klip çeken Zerrin Özer "Basit Numaralar adlı şarkım çok sevildi. Anladım ki sevenlerim beni özlemiş. Sevenlerimin yanı sıra Z kuşağını da yakaladım. Büyük mutluluk içindeyim. Sıra "Külfet" adlı şarkımda, bu da eminim çok sevilecek. Her şarkıda kendini yenileyen bir Zerrin Özer ile hep karşınızda olacağım" dedi.