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03 Eylül 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 12:30:00

Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi

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Sibel Can, Bursa'da düzenlenen 'Zeki Müren'in Ölümünün 25. Yıldönümü Anma Gecesi'nde sahne aldı.

Sibel Can, Bursa'da düzenlenen 'Zeki Müren'in Ölümünün 25. Yıldönümü Anma Gecesi'nde sahne aldı. Can, tüm gece boyunca Müren'in şarkılarını seslendirdi. Şarkı aralarında Sanat güneşiyle olan anılarını da anlatan Can, ''Yıllar önce 'Rüyalarda Buluşuruz' adlı bir kaset yapmıştım. Bir gün ev telefonu çaldı. Bana şaka yapılıyor sandım. Rahmetli babamı çağırdım ve telefondaki sesin Zeki Müren olduğuna emin oldum. Bana 'Bu şarkıyı muhteşem yorumlamışsınız' diyerek iltifatlar etti. Hayatım boyunca unutmayacağım bu konuşmada elim ayağım titremişti'' dedi.

Etiketler : Sibel Can Bursa Zeki Müren
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