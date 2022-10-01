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‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler
01 Ekim 2022 Cumartesi 16:42:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 16:42:00

‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler

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Yeni Türkü, 'Zamansız Şarkılar' konseriyle Turkcell Vadi Açıkhava'da sahneye çıkacak.

Yeni Türkü, 'Zamansız Şarkılar' konseriyle Turkcell Vadi Açıkhava'da sahneye çıkacak. Yeni Türkü'nün sevilen şarkılarının, farklı tarzlardaki 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlandığı 'Yeni Türkü Zamansız' Pasaj Müzik etiketiyle dinleyicisiyle buluşmuştu. Saygı albümü niteliği taşıyan projede yer alan Buray, Bora Duran, Emir Can İğrek, Gaye Su Akyol, Mabel Matiz,, Melek Mosso ve Pamela gecede Yeni Türkü'nün sahnesine konuk olacak.

Etiketler : yeni türkü zamansız şarkılar konser
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