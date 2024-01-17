Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Zamanın En İyileri Ödül Töreni', Cahide Palazzo'da gerçekleşti. Ödül törenine iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Eylem Keser ve Gülnur Genç'in ev sahipliğinde düzenlenen gecenin sunuculuğunu Demet Şener ile Suat Sandalcı üstlendi. Yurdaer Okur'ın 'Onur Ödülü'nü aldığı organizasyonda Nilgün Belgün ''En İkonik Tiyatro Sanatçısı' seçildi. Özge Özder, 'En İyi Kadın Oyuncu', Diren Polatoğulları 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ercan Saatçi ise 'En İyi Dizi Müziği' ödülünü aldı.

