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17 Ocak 2024 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 07:28:00

Zamanın En İyileri!

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Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Zamanın En İyileri Ödül Töreni' gerçekleşti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Zamanın En İyileri Ödül Töreni', Cahide Palazzo'da gerçekleşti. Ödül törenine iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Eylem Keser ve Gülnur Genç'in ev sahipliğinde düzenlenen gecenin sunuculuğunu Demet Şener ile Suat Sandalcı üstlendi. Yurdaer Okur'ın 'Onur Ödülü'nü aldığı organizasyonda Nilgün Belgün ''En İkonik Tiyatro Sanatçısı' seçildi. Özge Özder, 'En İyi Kadın Oyuncu', Diren Polatoğulları 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ercan Saatçi ise 'En İyi Dizi Müziği' ödülünü aldı.

Etiketler : zamanın en iyileri ödül tören
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