5 aydır aşk yaşadığı Önder Öztarhan ile evleneceği konuşulan oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitirdi. Enver, ayrılık kararının ardından Öztarhan'ın Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Ayrılık haberlerinin ardından sırra kadem basan Enver, önceki gün ortaya çıktı. Enver, Önder Öztarhan ile ilişkisini bittiğini " Zaman önemli, zamana ihtiyacımız var" sözleriyle doğruladı. Haberlerin ardından Kıbrıs tatiline çıkan Enver, ''Kıbrıs'ta akrabalarım var akrabalara gittim kafamı dinledim'' şeklinde konuştu.