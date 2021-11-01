Zaman makinesine binmiş gibi hissetti

Yeşilçam adlı dizide, dönemin ünlü aktristi Mine Cansu karakterini canlandıran Selin Şekerci, 'Bir Garip Yolcuyum' parçasını seslendirdi. Şarkının kaydı için stüdyoya da giren Şekerci, "Daha önce şarkı söylediğim olmuştu. Fakat bu sefer teknik olarak çok daha farklı bir çalışma gerektiriyordu. O dönemde yapılmış şarkıları dinledim. Benim için, zaman makinesini tecrübe etmek gibi bir şey oldu" dedi.