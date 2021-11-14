Zafere Doğru ‘Çoban Sülü'

'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde 1967 döneminde Türkiye Cumhuriyet Başbakanı olan merhum Süleyman Demirel, dönemi başlıyor. Demirel'e oyuncu Nejmi Akyar hayat verecek.

TRT'nin başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı, 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde yeni bir sayfa açılıyor. İzleyicilerden begeni toplayan dizide, Demirel, dönemine geçiliyor. Kıbrıs tarihinde önemli bir yer tutan 1967 döneminde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan merhum Süleyman Demirel'e oyuncu Nejmi Aykar hayat verecek. Aykar, Demirel'e olan benzerliğiyle de dikkatleri çekecek. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve yönetmenliğini Osman Taşcı yaptığı, dizide; Süleyman Demirel'in Kıbrıs'a dair Rauf Denktaş ve Efsane ile kafa kafaya vererek yapacağı hamleleri, özel hayatı, eşi Nazmiye Demirel'le olan iletişimi, kendine has uslubu ile 43 yaşında dinamik ve renkli bir Demirel ekrana gelecek.