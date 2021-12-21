Zafer Kalfa da Masumlar Apartmanı'nda

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Zafer Kalfa'nın yeni projesi belli oldu. Oyuncu TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu. Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı yapımda Kalfa, Esat'ın Adana'dan gelen abisi Tuncel karakterini canlandıracak. Kalfa geçtiğimiz günlerde dizinin çekimlerine başladı.