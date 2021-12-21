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21 Aralık 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 11:30:00

Zafer Kalfa da Masumlar Apartmanı'nda

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En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Zafer Kalfa'nın yeni projesi belli oldu.

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Zafer Kalfa'nın yeni projesi belli oldu. Oyuncu TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu. Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı yapımda Kalfa, Esat'ın Adana'dan gelen abisi Tuncel karakterini canlandıracak. Kalfa geçtiğimiz günlerde dizinin çekimlerine başladı.

Etiketler : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Zafer Kalfa Masumlar Apartmanı
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