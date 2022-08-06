Z kuşağını etkilemek istiyor
Şarkıcı Seda Üren, önceki akşam Kuruçeşme objektiflere yansıdı. Üren, arkadaşları ile Alya Ocakbaşı'nda buluşarak yemek yedi.
Esmer teniyle dikkatleri çeken Üren, "Tatildeydim yeni geldim. Kumsalda çocukların peşinden koşarken bronzlaştım" dedi. Üren, hazırlıklarını tamamladığı yeni teklisinde Z kuşağını yakalamak istediğini söyledi. Üren, "İlmek, ilmek işte sıra geldi yeni şarkımıza, Türkiye'ye özellikle tüm dünyaya müziğimizi duyurmak istiyoruz. En büyük hedefimiz Z kuşağına ulaşmak" dedi.