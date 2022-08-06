Z kuşağını etkilemek istiyor

Esmer teniyle dikkatleri çeken Üren, "Tatildeydim yeni geldim. Kumsalda çocukların peşinden koşarken bronzlaştım" dedi. Üren, hazırlıklarını tamamladığı yeni teklisinde Z kuşağını yakalamak istediğini söyledi. Üren, "İlmek, ilmek işte sıra geldi yeni şarkımıza, Türkiye'ye özellikle tüm dünyaya müziğimizi duyurmak istiyoruz. En büyük hedefimiz Z kuşağına ulaşmak" dedi.

