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21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00:00

Z kuşağını çok kızdıracak

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YouTube'da gündelik hayatına dair paylaşımlarda bulunan Hülya Avşar, dijitale yönelmesiyle ilgili, ''Orada Z kuşağını yakalama gibi bir amacım yok. Onlar beni yakalasın'' dedi.

Oyuncu Hülya Avşar, önceki gün Akatlar'daydı. Stüdyodan çıkan Avşar kızı, habercilerle ayaküstü sohbet ederek açıklamalarda bulundu. Dijital platforma el atan sanatçı, gündelik yaşantısından kesitlerini YouTube'da yayınlamaya başladı. Bu hamlesiyle Z kuşağını yakalama gibi bir amacı olmadığını söyleyen Avşar kızı, "Sosyal medyaya biraz önem veriyorum hatta TikTok'ta da bir şeyler yapmaya başladım. 'Z kuşağını yakalayayım' gibi bir amacım yok. Onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler. Benim onlara gidebileceğimi düşünmüyorum'' dedi.

Zehra beni sallıyor

Geçtiğimiz yıllarda Riva'daki 62 milyonluk arazine çiftlik yaptıracağını söyleyen Avşar kızı, mimarlık okuyan kızı Zehra Çilingiroğlu'nun projenin üzerine düşmediğini belirtti. Avşar, "Pandemi girince araya mecburen durduk. Kimse çalışmak istemedi. Zehra biraz salladı beni, çünkü Zehra daha çok hoşuna giden önemli şeylerle ilgileniyor. O yüzden beni tamamen sallayıp duruyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler : hülya avşar youtube z kuşağı
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