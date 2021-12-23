Z kuşağı sevdi

Sanatçı İsmail Özkan, Ramada Otel'de düzenlenen gecede sahne aldı. En son çıkardığı 'Kıyım' teklisiyle beğeni toplayan sanatçı, "Z kuşağına hitap eden bir şarkı yaptık. Bu şarkımı gençler pek sevmez diye düşünüyordum ama çok beğendiler, gençlere de bir eser bıraktığım için mutluyum" dedi. Geçen hafta Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde de sahne alan Özkan "Basın mensubu arkadaşlarımın gecesinde sahne almak benim için de çok güzeldi" dedi.