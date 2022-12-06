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06 Aralık 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 15:00:00

Z kuşağı rap müzik dinliyor

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Cem Belevi, popçuların Z kuşağını yakalayamayacağını söyledi. Şarkıcı, "İtiraf etmek gerekirse Y kuşağını bile yakalamak zor. Dizilerdeki rollerimle ve müziğimle her kuşağa ulaşmaya çalışıyorum" dedi.

Popçu Cem Belevi, aşk hayatında çok üzüldüğünü söyledi. Belevi, TRT Radyo'da Oylum Seçin'in sunduğu 'Kum Saati' programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda popçu, Z kuşağını yakalamaya çalıştığını belirtti. "Müzikte Z kuşağını yakalıyor musunuz?" sorusuna Belevi, "İtiraf etmek gerekirse Y kuşağını bile yakalamak zor. Z kuşağı rapçiler. Dizilerdeki rollerimle ve müziğimle her kuşağa ulaşmaya çalışıyorum" dedi.

MESLEK DIŞI ROLLER

En son ilişkilerine ikinci bir şans verdiği İrem Derici'yle ayrılan popçu, aşkta şansız olduğunu söyledi. Belevi, "Aşkta çok üzüldüm, o konulara girmeyelim" diye konuştu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa el atan Belevi, "16 yaşından beri şarkı sözü yazıyorum. Oyunculukta şarkıcı kimliğimi yansıtan rollerden çok karakter oyunculuğu rollerinde yer almak istiyorum" dedi.

Etiketler : popçu cem belevi irem derici
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