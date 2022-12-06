Z kuşağı rap müzik dinliyor

Popçu Cem Belevi, aşk hayatında çok üzüldüğünü söyledi. Belevi, TRT Radyo'da Oylum Seçin'in sunduğu 'Kum Saati' programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda popçu, Z kuşağını yakalamaya çalıştığını belirtti. "Müzikte Z kuşağını yakalıyor musunuz?" sorusuna Belevi, "İtiraf etmek gerekirse Y kuşağını bile yakalamak zor. Z kuşağı rapçiler. Dizilerdeki rollerimle ve müziğimle her kuşağa ulaşmaya çalışıyorum" dedi.

MESLEK DIŞI ROLLER



En son ilişkilerine ikinci bir şans verdiği İrem Derici'yle ayrılan popçu, aşkta şansız olduğunu söyledi. Belevi, "Aşkta çok üzüldüm, o konulara girmeyelim" diye konuştu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa el atan Belevi, "16 yaşından beri şarkı sözü yazıyorum. Oyunculukta şarkıcı kimliğimi yansıtan rollerden çok karakter oyunculuğu rollerinde yer almak istiyorum" dedi.