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27 Ocak 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 12:00:00

Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek

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Ozan Orhon 10 yıl sonra çıkardığı 'Arı' teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Ozan Orhon 10 yıl sonra çıkardığı 'Arı' teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi Bahadır Tatlıöz imzası taşıyor. Klipte Orhon'a 90'lardan 2000'lere sanat, müzik, moda ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış isim eşlik etti. 10 yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısına çıkan Orhan, "Hayatımın en olgun dönemindeyim, çok mutluyum ve heyecanlıyım. Samimi, içten, bizden, kalbimizden geldiği gibi bir klip çekimi gerçekleştirdik. Bütün dostlar bir araya geldik, eğlendik. Z kuşağı; inanıyorum ki siz de Ozan Abi'nizi seveceksiniz" dedi.

Etiketler : Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek Ozan Orhon arı
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