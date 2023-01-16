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16 Ocak 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 11:00:00

Z kuşağı komedyeni olmaktan gururlu

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Komedyen Hasan Can Kaya, bir ay içinde Boğaziçi, İstanbul ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 3 ödül aldı.

Komedyen Hasan Can Kaya, bir ay içinde Boğaziçi, İstanbul ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 3 ödül aldı. 24 Şubat'ta 'Çok Aşk' filmiyle vizyonda seyircisiyle buluşacak olan Kaya, üniversite ödüllerinin kendisi için anlamından bahsetti. Kaya, "Üniversite öğrencilerinden aldığım bu ödüller en büyük mutluluk kaynaklarımdan biri. Onların genç ve vizyonlu dünyasındaki renklerden biri olmak çok değerli. Bu nedenle bana 'Z kuşağının komedyeni' denilmesinden de ancak gurur duyarım" dedi.

Etiketler : Z kuşağı Hasan Can Kaya Komedyen
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