Z kuşağı komedyeni olmaktan gururlu

Komedyen Hasan Can Kaya, bir ay içinde Boğaziçi, İstanbul ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 3 ödül aldı. 24 Şubat'ta 'Çok Aşk' filmiyle vizyonda seyircisiyle buluşacak olan Kaya, üniversite ödüllerinin kendisi için anlamından bahsetti. Kaya, "Üniversite öğrencilerinden aldığım bu ödüller en büyük mutluluk kaynaklarımdan biri. Onların genç ve vizyonlu dünyasındaki renklerden biri olmak çok değerli. Bu nedenle bana 'Z kuşağının komedyeni' denilmesinden de ancak gurur duyarım" dedi.