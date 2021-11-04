Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' gösterisinin ilk projesinde yer alan Zeynep Koçak, Kuruçeşme'de objektifler yansıdı. Zeynep Koçak, Günay Musayeva, Saruhan Hünel ve Uğurkan Erez Kukla adlı mekanın açılışında yer aldı. Yüzündeki değişimiyle Koçak, dikkat çekti.