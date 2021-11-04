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04 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00

Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

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Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' gösterisinin ilk projesinde yer alan Zeynep Koçak, Kuruçeşme'de objektifler yansıdı.

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' gösterisinin ilk projesinde yer alan Zeynep Koçak, Kuruçeşme'de objektifler yansıdı. Zeynep Koçak, Günay Musayeva, Saruhan Hünel ve Uğurkan Erez Kukla adlı mekanın açılışında yer aldı. Yüzündeki değişimiyle Koçak, dikkat çekti.

Etiketler : Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar Zeynep Koçak
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