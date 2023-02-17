Yüzümüzü iyiliğe dönelim

Deprem felaketinin ardından elinden geleni yapan şarkıcı Derya Uluğ, bu zor günlerde birlik mesajı verdi. Sosyal medya hesabından, takipçilerine seslenen Uluğ, "Bu süreçte ayakta kalabilmek için iyi şeylere tutunmaya çalışalım. Ayakta durmalıyız ki; düne kadar hayatında çadır görmemiş insanların, çadırda yaşamaya mecbur hayatlarına dokunabilelim. Sonra bol bol üzüleceğiz, birbirimize sarılıp ağlayacağız. Şimdi bu felaketin içinde görebildiğimiz tüm iyiliklere dönelim yüzümüzü" dedi.

