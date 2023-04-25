Yüzümde hiç estetik yok

Tuğba Özay, Bursa'da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Özay, kendini Türkiye'nin zamana meydan okuyan kadınlarından biri olarak gördüğünü söyledi. Özay, "Türkiye'nin zamansız kadınları deyince Ajda Pekkan, Nebahat Çehre, Defne Samyeli, Çağla Şıkel, Ebru Şallı, Demet Şener geliyor. Bunlar yaşsız kadınlar. Ben de onların yolunda emin adımlarla ilerliyorum'' dedi. Bugüne kadar hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Özay, ''44 yaşındayım ve bugüne kadar hiç estetik yaptırmadım. Sürekli estetik yaptıranların ruh sağlıklarını iyi olmadığını düşünüyorum. Güzelliğimin en büyük sırrı genlerim" dedi.