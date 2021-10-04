Yüzümde estetik yok

Yıllar önce çekilen bir fotoğrafıyla gündem olan İlayda Alişan, yüzündeki değişimin 'estetik' olduğunu söyleyenlere, "Bu fotoğrafta 15 yaşındaydım! Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok'' sözleriyle sitem etti.

'Masumiyet' dizisinin final yapmasından sonra 'Kırmızı Oda'ya transfer olan 25 yaşındaki İlayda Alişan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı estetik iddialarını gündeme getirdi. Kimileri oyuncunun değişmediği yönünde yorumlarda bulunurken, kimileri de Alişan'ın estetiğini fazla buldu. Oyuncu Twitter üzerinden yapılan yorumlara "Eski hali diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım şimdi ise 25... Büyüyorum ve mesleğimden ötürü buna şahit oluyorsunuz. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok'' derken "Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam. Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim" sözleriyle de sitem etti.

**