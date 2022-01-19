Yüzüklü sevinç göndermesi

Şeyma Subaşı'nın parmağındaki yüzüğünü göstererek 'Boşandılar' notuyla selfie paylaşması, yıllar sonra 'Yasak Elma' dizisinde yeniden gündeme getirildi.

İki haftalık aranın ardından sevenleriyle buluşan 'Yasak Elma' dizisinde çok konuşulacak bir sahne yaşandı. Yapımda, Eda Ece'nin canlandırdığı (Yıldız) ve Berk Oktay'ın hayat verdiği (Çağatay)'ın boşanma sahnesinde Biran Damla Yılmaz'ın oynadığı (Kumru) karakterinin sevinci damga vurdu. Kumru'nun sosyal medyadan yüzüklü 'boşanmışlar' paylaşımı Şeyma Subaşı'ya gönderme olarak yorumlandı. Yıllar önce Şeyma Subaşı da, Acun Ilıcalı ile o dönem evli olduğu Zeynep Yılmaz'ın boşanma haberini aldığında sosyal medya üzerinden 'boşandılar' şeklinde bir fotoğraf paylaşmıştı. Dizinin sahsenindeki göndermesine Subaşı'nın ne tepki vereceği merak konusu oldu.