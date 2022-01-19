VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası swap anlaşması imzalandı
SSK'dan emekli olmak isteyenlere müjde
Rusya tatili ödülü
Plansız imaj
Yüzüklü sevinç göndermesi
Atina'da büyük hazımsızlık!
Ankara'da kritik zirve!
"Avrupa'ya gaz bizden gider"
Rusya, Ukrayna'ya saldırma aşamasında!
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Kritik ziyaret öncesi önemli açıklama
Bağırsaklardaki gizli tehlikeye dikkat!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Ocak
Böbrek taşı kadınlarda da artmaya başladı
Burun estetiğini 18 yaşından önce yaptırmayın
Soğuk hava yüz felci riskini artırıyor
Balıkesir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Evde bakım yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan yeni kararlar
Bir çok ilde eğitime ara verildi
Türkiye'de vaka sayısı 70 bine yaklaştı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 10:00:00

Yüzüklü sevinç göndermesi

ABONE OL

Şeyma Subaşı'nın parmağındaki yüzüğünü göstererek 'Boşandılar' notuyla selfie paylaşması, yıllar sonra 'Yasak Elma' dizisinde yeniden gündeme getirildi.

Şeyma Subaşı'nın parmağındaki yüzüğünü göstererek 'Boşandılar' notuyla selfie paylaşması, yıllar sonra 'Yasak Elma' dizisinde yeniden gündeme getirildi.

İki haftalık aranın ardından sevenleriyle buluşan 'Yasak Elma' dizisinde çok konuşulacak bir sahne yaşandı. Yapımda, Eda Ece'nin canlandırdığı (Yıldız) ve Berk Oktay'ın hayat verdiği (Çağatay)'ın boşanma sahnesinde Biran Damla Yılmaz'ın oynadığı (Kumru) karakterinin sevinci damga vurdu. Kumru'nun sosyal medyadan yüzüklü 'boşanmışlar' paylaşımı Şeyma Subaşı'ya gönderme olarak yorumlandı. Yıllar önce Şeyma Subaşı da, Acun Ilıcalı ile o dönem evli olduğu Zeynep Yılmaz'ın boşanma haberini aldığında sosyal medya üzerinden 'boşandılar' şeklinde bir fotoğraf paylaşmıştı. Dizinin sahsenindeki göndermesine Subaşı'nın ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Etiketler : Yüzüklü sevinç göndermesi Şeyma Subaşı Yasak Elma
Cipe binmekle insan olunmuyor

Cipe binmekle insan olunmuyor
Yeni aşkı belgelendi

Yeni aşkı belgelendi
Zaman kavramını unutmuş

Zaman kavramını unutmuş
Gülşen'i seçti, Hande'yi es geçti

Gülşen'i seçti, Hande'yi es geçti
Aşkını bitiren hamle

Aşkını bitiren hamle
Sette de evde de görüşemiyoruz

Sette de evde de görüşemiyoruz
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Dostlarımızı azalttık

Dostlarımızı azalttık
Güldüren boy paylaşımı

Güldüren boy paylaşımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER