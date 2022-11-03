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03 Kasım 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 18:00:00

Yüzü zarar görecek diye korkmuş

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Şarkıcı Özcan Deniz, kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığı iddiasıyla eski eşi Feyza Aktan'dan şikâyetçi olduğu davada ifade verdi.

Şarkıcı Özcan Deniz, kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığı iddiasıyla eski eşi Feyza Aktan'dan şikâyetçi olduğu davada ifade verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Deniz, "Feyza Aktan, üstümü başımı parçalamaya başladı. Yüzüme zarar vermek istedi. Kameraları fark ettiğinde ise kendisine saldırmam için beni tahrik etti" dedi.

ABLASINA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık Feyza Aktan hakkında 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 3 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ablası Eda Aktan hakkında da 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi. Neslihan KESKİN

Etiketler : Yüzü zarar görecek diye korkmuş Şarkıcı Özcan Deniz Feyza Aktan
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