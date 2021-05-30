'Yüzleşme'yle başlayan aşk

Gönül Dağı'nın genç oyuncusu Gülsim Ali İlhan (26) ile oyuncu Durul Bazan'ın (48) sürpriz bir birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre; Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı 'Gönül Dağı' dizisinin Eskişehir'deki setini ziyarete gitti.

Bazn ve İlhan set arasında birlikte vakit geçirirken çiftin bu görüntüleri de aralarındaki aşk iddialarını güçlendirdi. Aralarındaki 22 yaş farkına rağmen gözlerden uzak mutluluklarını yaşayan ikili cephesinden iddialar hakkında da herhangi bir açıklama gelmedi. Çift, konuya sessiz kalmayı tercih etti. Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında yayınlanan ve sadece 4 bölüm süren Yüzleşme dizisinde rol almıştı.

