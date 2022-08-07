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07 Ağustos 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 10:30:00

Yüzlerce nefret mesajı aldım

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Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur'la ilgili kendisine yapılan ağır yorumlara karşı sessizliğini bozdu. Popçu, "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı" dedi.

Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur'la ilgili kendisine yapılan ağır yorumlara karşı sessizliğini bozdu. Popçu, "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı" dedi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç 2015 yılında evlendiği oyuncu Merve Boluğur'la iki yıl sonra boşanma kararı almışlardı. Ayrılığın ardından Boluğur, psikolojik olarak zor günler geçirdiği için oyunculuğa ara vermişti. Sosyal medya kullanıcıları Boluğur'un son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarından sonra 'Murat'tan sonra kendini toparlayamadı' ve 'Bu kız delirdi' gibi yorumlarda bulundu. Popçu, eski eşi ile ilgili kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Sessizliğini bozan Dalkılıç, "Hakikatten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ama yüzlerce nefret dolu mesajlar aldım... Kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım. Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı... Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar" dedi.

KONUŞAN MAHKEMEYE

Merve Boluğur ise, hakkında konuşulanlara sosyal medyadan cevap verdi. Boluğur, sert bir dille kendisi ifade etti. Boluğur: "Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca... Erkek arkadaşım oluyor, fakat nedense yas tutan kız imajı lanse ediliyor. İçimden geldiği, kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar. Bir daha hakkımda konuşanı mahkemeye vereceğim şaklaban serisi."

Etiketler : YÜZLERCE NEFRET MESAJI ALDIM Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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