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24 Ağustos 2023 Perşembe 07:16:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 07:16:00

Yüzde 99 orijinalim

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Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener, şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadığını söyledi.

Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener, şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadığını söyledi. İzmir'deki bir güzellik merkezini ziyaret eden 46 yaşındaki manken yüzünde ufak dokunuşlar olduğunu ifade etti. Şener, "Doğallıktan yanayım. Radikal değişiklik için erken olduğunu düşünüyorum. Burnum, gözlerim orjinal. Bir tık bir şeyler var ama yüzde 99 orijinalim" dedi. Oğlu Ömer'in Real Madrid basketbol takımına transfer olması hakkında Şener, "Çok mutluyum. Bir anne olarak daha ne isteyebilirim ki? Ama ayrılık beni duygulandırdı" diye konuştu.


Etiketler : Demet Şener Yüzde 99 orijinalim Radikal değişiklik
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