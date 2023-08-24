Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener, şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadığını söyledi. İzmir'deki bir güzellik merkezini ziyaret eden 46 yaşındaki manken yüzünde ufak dokunuşlar olduğunu ifade etti. Şener, "Doğallıktan yanayım. Radikal değişiklik için erken olduğunu düşünüyorum. Burnum, gözlerim orjinal. Bir tık bir şeyler var ama yüzde 99 orijinalim" dedi. Oğlu Ömer'in Real Madrid basketbol takımına transfer olması hakkında Şener, "Çok mutluyum. Bir anne olarak daha ne isteyebilirim ki? Ama ayrılık beni duygulandırdı" diye konuştu.





