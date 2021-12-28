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28 Aralık 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 12:30:00

Yüzde 30 duymuyorum

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'Aşk 101' dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu, 2021'in kendisine uğursuz geldiğini söyledi.

'Aşk 101' dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu, 2021'in kendisine uğursuz geldiğini söyledi. Sağlık açısından başından bir takım talihsizlikler geçtiğini belirten Yazıcıoğlu, "Bu yılın başında sağır oldum. Sol kulağımın yüzde otuzu gitti. Temmuz ayında yüz felci oldum. Tam o geçerken elimi kopek kaptı" dedi. Yazıcıoğlu, kız arkadaşı Afra Saraçoğlu ile ilgili de "Afra'nın dizisi yayına girdiğinde bizimkinin reytingleri düştüğü için erken final yaptı. Bunun çok dalgası yapıldı evde. Üzüldüm" dedi.

Etiketler : Yüzde 30 duymuyorum Aşk 101 Mert Yazıcıoğlu
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