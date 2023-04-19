Ebru Şallı, 10 yaşında kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. "Pars'ın hastalık süreci başladığında büyük oğlumu yurtdışındaki okuluna 1 yıl erken yolladık" diyen Şallı, oğlunun hastalığını kimseyle paylaşmamasının nedenlerini de anlattı. Şallı "Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu... İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim. Pars hastanede yatarken, hastanede çalıştım. Kolay bir süreç değildi; yüz felci geçirdim üzüntüden, herkes bilmiyor bunu" dedi.