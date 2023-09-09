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09 Eylül 2023 Cumartesi 08:14:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 08:14:00

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

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Süreyya Yalçın önceki akşam eşi Ozan Baran'la beraber bir davete katıldı.

Süreyya Yalçın önceki akşam eşi Ozan Baran'la beraber bir davete katıldı. Yalçın, gecede modacı Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için Roma İmparatorluğu dönemine ait ikonagrafik Helen kostümünden ilham alarak özel hazırladığı kostümü giydi. Yalçın'ın 18 ayar altın kaplama üzerine elmas ve Yakut taşlar işlenen kıyafetinin fiyatının 3 milyon TL olduğu öğrenildi. Sosyetik ismin milyonlarca liralık elbisesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Yalçın'ın zayıflıktan dolayı kıyafeti taşıyamadığını söylerken bir kısım da çok yakıştırdı.

Etiketler : Ozan Baran Süreyya Yalçın Spot Süreyya Yalçın Ozan Baran
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