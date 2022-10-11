Yürüyen servet

Top model Tülin Şahin, mücevher fuarı İstanbul Jewelry Show'da marka yüzü olduğu Sina Pırlanta'nın standında yer aldı. Şahin, markaya ait iki takı tanıttı. Şahin'in üzerindeki iki setin değerinin 5 milyon dolar olduğu öğrenildi. Şahin, hemcinslerine mücevher konusunda ipucu verdi. Model, "Yaşadığımız her gün özel. O yüzden her gün ortamına uygun şekilde lütfen pırlantalarınızı takın ve onun o güzel enerjisi ve ışıltısı güzelliğinize güzellik katsın" dedi.