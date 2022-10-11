Yürüyen servet
Top model Tülin Şahin, mücevher fuarı İstanbul Jewelry Show'da marka yüzü olduğu Sina Pırlanta'nın standında yer aldı.
Top model Tülin Şahin, mücevher fuarı İstanbul Jewelry Show'da marka yüzü olduğu Sina Pırlanta'nın standında yer aldı. Şahin, markaya ait iki takı tanıttı. Şahin'in üzerindeki iki setin değerinin 5 milyon dolar olduğu öğrenildi. Şahin, hemcinslerine mücevher konusunda ipucu verdi. Model, "Yaşadığımız her gün özel. O yüzden her gün ortamına uygun şekilde lütfen pırlantalarınızı takın ve onun o güzel enerjisi ve ışıltısı güzelliğinize güzellik katsın" dedi.